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Китайский циклон пощадил Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 09:43 Вторник, 19 мая



Восток России циклонические вихри на время оставили в покое. Активный циклонический вихрь, проходящий по северным провинциям Китая, принес лишь незначительные осадки на крайний юго-восток Забайкальского края. А основные запасы влаги он обрушил на Поднебесную. Перемещаясь от северных провинций к южным, сегодня циклон стал виновником очень сильных дождей на юго-западе страны.



А в большинстве районов Дальневосточного округа, благодаря антициклональному характеру погоды, в минувшие сутки обошлось без сильных осадков. Лишь циклон, теряющий силы над югом Якутии, принес осадки в юго-западные районы Республики. При температуре днем около 20 градусов шли они в виде дождя. Еще один вихрь бороздил просторы Берингова моря и стал причиной сильных ветров на восточном побережье Камчатского края, порывы достигали до 20м/с.



В ближайшие сутки якутский циклон переберется в центральные районы Хабаровского края, но сильных осадков с его приходом не ожидается.



Несмотря на частое посещение южных районов Дальнего Востока циклонами в текущем мае, сильных осадков они не приносят. Так, в Хабаровске за истекшие дни выпало лишь 26% небесной влаги от месячной нормы. Дефицит влаги отмечался и в апреле, что привело к усилению пожарной опасности в Хабаровском и Забайкальском краях. / meteonovosti.ru /



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