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Новости погоды


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Дожди на Урале и в Западной Сибири продолжаются


ИА "Метеоновости" / 11:31 Вторник, 19 мая

  Конец первой, начало второй декад мая на Южном Урале, юге Тюменской и в Омской областях выдались на редкость теплыми, даже жаркими. В Омской области температура неоднократно повышалась до тридцатиградусных значений, устанавливая новые суточные рекорды. Но к середине месяца в этих районах жара спала. Помог в этом активный циклон, перемещающийся в западно-восточном направлении с Поволжья.

В минувшие сутки его центр находился на границе Южного Урала и Казахстана. Сильные дожди прошли в Челябинской, Курганской, на юге Тюменской и в Омской областях. Местами выпало до 11 мм осадков.

Сегодня циклон мало изменит свое положение, что сохранит дождливую и ветреную погоду на Урале и в прилегающих к нему территориях. Причем фронтальная система, связанная с циклоном, протянулась в меридиональном направлении по всей территории Западной Сибири. Дожди пройдут и в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, но будут небольшими. / meteonovosti.ru /
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