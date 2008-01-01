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Температура в Заполярье бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 13:16 Вторник, 19 мая



Сибирь по-прежнему удерживает первенство самой теплой территории России в мае. Именно здесь минувшим днем отмечалась самая высокая температура России, на юге Алтайского края она приближалась к тридцатиградусной отметке, но за 30 градусов перешагнула не в России, а в соседнем Казахстане. Но наибольшее по величине отклонение от нормы в сторону положительных значений, очаг аномального тепла, сформировался не на юге, а в северных районах Сибири. Именно здесь температура установила новые рекорды суточного максимума.



В поселке Тазовский, расположенном в Заполярье, на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, максимальная температура составила +10.6 градусов, что на градус выше рекорда 1992 года.



А в труднодоступном поселке Крайнего Севера Толька, также расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, воздух прогрелся до +24.2, что более, чем на 13 градусов выше обычных для этой поры значений. Аналогично тепло и здесь было в 1992 году, но тогда максимальная температура 18 мая повысилась до +22.9 градусов. Кстати в поселке это уже шестой рекорд месяца.



Аномально теплая погода на севере Сибири сохранится и в ближайшие дни. / meteonovosti.ru /



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