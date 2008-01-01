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Новости погоды


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Холодная погода на Памире не задержится


ИА "Метеоновости" / 14:46 Вторник, 19 мая

  Холодный воздух, проникающий на Русскую равнину, беспрепятственно распространяется не только на Европейский юг и в страны Средней Азии. В минувшие сутки на всей территории от Скандинавского полуострова до границ с Ближним Востоком температура воздуха значительно отставала от нормы. В таджикском городе Хорог, расположенном на границе с Афганистаном, температура воздуха под утро понизилась до +3.1 градуса, что на градус ниже предыдущего рекорда, удерживающегося с 1964 года.

Но уже в ближайшие дни атмосферная циркуляция в Средней Азии начнет меняться в сторону тепла. Уже в субботу температура воздуха в Таджикистане приблизится к норме, а в соседних Республиках и вовсе превысит норму на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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