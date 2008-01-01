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Новости погоды


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Москве ждать тепла пока не приходится


ИА "Метеоновости" / 16:09 Вторник, 19 мая

  Во второй половине мая погода в столичном регионе обычно делает последние шаги в сторону лета. А в этом году она отступила в апрель. Только цветущие каштаны и сирень говорят о скорой смене сезона.

Погода в столичном регионе не спешит радовать теплом. Средняя суточная температура воздуха удерживается ниже нормы на 4-5 градусов. Погоду формируют атлантические циклоны, атмосферные фронты которых облаками, ветром и дождями не дают майскому солнцу прогреть арктический воздух. И такая ситуация сохранится всю рабочую неделю, пока над севером Европейской России будет существовать высотный циклон, качающий холодный воздух Арктики.

Преобладающая температура воздуха в ночные часы в столичном регионе 2..8 градусов, а днем не выше 15, что соответствует последним числам апреля.

Похоже, что и тепло находится на карантине! / meteonovosti.ru /
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