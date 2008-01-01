

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:06 Среда, 20 мая



Большую часть предстоящего дня формирование погодных условий будет подвластно промежуточному гребню антициклона с юга, а уже ближе к вечеру очередной атмосферный фронт с запада приблизится к границам Московского региона и вернёт уже ставший привычным сценарий погоды с дождями.



По данным синоптиков Московского Метеобюро сегодня 20 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 13..15 градусов, по области 10..15. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742 мм рт ст., содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы.



При таких неустойчивых погодных условиях сохраняется вероятность роста погод обусловленных недомоганий и обострений хронических заболеваний у метеозависимых людей. Недостаток солнечного света в сочетании с некомфортными погодными условиями могут усиливать психо-эмоциональные и вегетативные расстройства. Рекомендации: прежде всего, при появлении симптомов ухудшения самочувствия, необходимо принять лекарство, которое назначено врачом, помогут легче переносить внешние раздражители седативные и общеукрепляющие препараты.



Геомагнитный фон 20 мая прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



