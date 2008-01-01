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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 07:29 Среда, 20 мая

  Май текущего года в Москве стремится войти в историю наблюдений над погодой холодным. Тепло в столицу, по предварительным прогнозам, вернется лишь в последние майские дни. А пока москвичи обречены мерзнуть. Сегодня среднесуточная температура почти на 6 градусов будет ниже нормы. И все же, несмотря на такие большие величины отрицательной аномалии, рекорды останутся в прошлых годах. Самая холодная ночь на 20 мая отмечалась в далеком 1889 году, когда под утро температура показала -4.3 градуса, что стало суточным рекордом. Самым жарким этот день также отмечался более ста лет тому назад. 20 мая 1897 года максимальная температура немного не дотянула до тридцатиградусной отметки, остановившись у значения +29.7. И это рекорд, но уже суточного максимума. Сильными дождями отметился этот день в 2005 году. На московскую землю вылилось 15.8 мм небесной влаги при месячной норме 51 мм. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+11
Ср.
20 мая
+14
Чт.
21 мая
+10
Пт.
22 мая
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Ахмадабад		 -8
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Синая
комфортное место: Бадалона

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