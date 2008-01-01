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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:29 Среда, 20 мая



Май текущего года в Москве стремится войти в историю наблюдений над погодой холодным. Тепло в столицу, по предварительным прогнозам, вернется лишь в последние майские дни. А пока москвичи обречены мерзнуть. Сегодня среднесуточная температура почти на 6 градусов будет ниже нормы. И все же, несмотря на такие большие величины отрицательной аномалии, рекорды останутся в прошлых годах. Самая холодная ночь на 20 мая отмечалась в далеком 1889 году, когда под утро температура показала -4.3 градуса, что стало суточным рекордом. Самым жарким этот день также отмечался более ста лет тому назад. 20 мая 1897 года максимальная температура немного не дотянула до тридцатиградусной отметки, остановившись у значения +29.7. И это рекорд, но уже суточного максимума. Сильными дождями отметился этот день в 2005 году. На московскую землю вылилось 15.8 мм небесной влаги при месячной норме 51 мм. / meteonovosti.ru /



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