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Еще одна ночь с заморозком. Может последняя?

ИА "Метеоновости" / 09:17 Среда, 20 мая



Ночь 20 мая в столичном регионе оказалась холоднее предыдущей. При ясной штилевой погоде заморозки наблюдались в воздухе: до -0,7 градуса понижалась температура местами в Южном административном округе Москвы, -1,5 градуса было в районе 24км МКАД ( Южный административный округ).



По области самая низкая минимальная температура воздуха была в Истре, в воздухе -2 градуса, в травостое до -6 градусов. До -1 градуса понижалась температура в Дмитрове и Черустях, при этом в травостое до -6 градусов.



Заморозки в воздухе и травостое наблюдались и в других областях Средней полосы России.



Причиной многочисленных заморозков стала ясная штилевая погода в центре России.



В ближайшие 5 ночей погода на указанной территории станет облачной и дождливой, что убережет от отрицательной температуры в ночные часы.



И может оказаться, что прошедшие заморозки окажутся последними этой весной!!! / meteonovosti.ru /



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