

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Долгожданная прохлада приходит на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 09:28 Среда, 20 мая



Жара, которая стояла на юге Западной Сибири на протяжении нескольких дней (столбик термометра поднимался до 26-31 градусов.) отступит в четверг. Циклон движущийся с юга Урала на северо-восток России принесет долгожданную прохладу и осадки.



Похолодание обещает быть незначительным, так как центр циклона будет смещаться почти вдоль меридиана, Алтай, Кузбасс, Томская область окажутся под влиянием его южной части.



21 мая кратковременные дожди и грозы ожидаются по всему югу Западной Сибири. В горных районах и предгорьях прогнозируются сильные дожди. В связи с прохождением атмосферных фронтов местами усиление ветра до 14- 19 м/с.



Быстро смещающийся циклон довольно быстро покинет территорию Западной Сибири и уже 22 мая дожди и грозы будут носить локальный характер .



21, 22 мая температура воздуха ночью: +10.. +15 градусов, в горных районах +2..+7 градусов. Днем температура воздуха +22..+27, местами +15..+20 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



