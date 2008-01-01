Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
20 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Долгожданная прохлада приходит на юге Сибири


ИА "Метеоновости" / 09:28 Среда, 20 мая

  Жара, которая стояла на юге Западной Сибири на протяжении нескольких дней (столбик термометра поднимался до 26-31 градусов.) отступит в четверг. Циклон движущийся с юга Урала на северо-восток России принесет долгожданную прохладу и осадки.

Похолодание обещает быть незначительным, так как центр циклона будет смещаться почти вдоль меридиана, Алтай, Кузбасс, Томская область окажутся под влиянием его южной части.

21 мая кратковременные дожди и грозы ожидаются по всему югу Западной Сибири. В горных районах и предгорьях прогнозируются сильные дожди. В связи с прохождением атмосферных фронтов местами усиление ветра до 14- 19 м/с.

Быстро смещающийся циклон довольно быстро покинет территорию Западной Сибири и уже 22 мая дожди и грозы будут носить локальный характер .

21, 22 мая температура воздуха ночью: +10.. +15 градусов, в горных районах +2..+7 градусов. Днем температура воздуха +22..+27, местами +15..+20 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+11
Ср.
20 мая
+14
Чт.
21 мая
+10
Пт.
22 мая
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Ахмадабад		 -8
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Синая
комфортное место: Бадалона

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100