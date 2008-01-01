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Новости погоды
Долгожданная прохлада приходит на юге Сибири
ИА "Метеоновости" / 09:28 Среда, 20 мая
Жара, которая стояла на юге Западной Сибири на протяжении нескольких дней (столбик термометра поднимался до 26-31 градусов.) отступит в четверг. Циклон движущийся с юга Урала на северо-восток России принесет долгожданную прохладу и осадки.
Похолодание обещает быть незначительным, так как центр циклона будет смещаться почти вдоль меридиана, Алтай, Кузбасс, Томская область окажутся под влиянием его южной части.
21 мая кратковременные дожди и грозы ожидаются по всему югу Западной Сибири. В горных районах и предгорьях прогнозируются сильные дожди. В связи с прохождением атмосферных фронтов местами усиление ветра до 14- 19 м/с.
Быстро смещающийся циклон довольно быстро покинет территорию Западной Сибири и уже 22 мая дожди и грозы будут носить локальный характер .
21, 22 мая температура воздуха ночью: +10.. +15 градусов, в горных районах +2..+7 градусов. Днем температура воздуха +22..+27, местами +15..+20 градусов. / meteonovosti.ru /
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