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Новости погоды


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Похолодание доберется до Крыма


ИА "Метеоновости" / 09:34 Среда, 20 мая

  Затянувшееся похолодание порядком надоело жителям северо-западных и центральных районов Европейской России. Погода здесь не только холодная, но зачастую дождливая и ветреная. Дачники и огородники беспокоятся за будущий урожай, ведь в связи с "апрельскими" метеоусловиями и угрозой ночных заморозков многие так и не рискнули высадить рассаду в грунт.

А в Крыму вторая декада мая прошла на фоне теплой погоды. В Симферополе температура соответствовала летним значениям, за исключением кратковременного похолодания 13 числа. Майское солнце старалось на совесть, в некоторых городах были установлены новые рекорды тепла, а существенные осадки обошли полуостров стороной. Вследствие этого во многих районах полуострова повысилась пожарная опасность, в связи с чем на 19-22 мая объявлено штормовое предупреждение.

Но похолодание все-таки доберется до Крыма. Во второй половине недели арктический воздух прорвется через Прибалтику, Беларусь и Украину и накроет цветущую Тавриду. 21 мая при прохождении холодного фронта возможны кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер. Ночи станут очень свежими, воздух будет выхолаживаться до +5..+8, в конце недели местами до +2..+4, преобладающая температура днем +14..+17. По прогнозам, похолодание завершится в начале следующей недели. / meteonovosti.ru /
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