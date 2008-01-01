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На северо-западе европейской России ожидается мокрый снег

ИА "Метеоновости" / 10:23 Среда, 20 мая



Такая перспектива ждет предстоящей ночью жителей Ленинградской и Новгородской области. Высотный циклон, центр которого уже в центре Европейской России, в своем тылу продолжает закачивать неустойчивые холодные воздушные массы с севера. Под этим мощным центром возникают новые циклонические возмущения, досаждающие осадками, ветром и не дающие воздуху прогреваться.



Ночью 21 мая через Ленинградскую и Новгородскую области с севера будет перемещаться очередной циклон и его атмосферные фронты. Он обусловит обильные осадки, которые будут выпадать в виде мокрого снега и дождя. Количество осадков в эквиваленте жидкой воды составит 5-10 мм. Особенно сильные осадки ожидаются на севере Ленинградской области, там может выпасть местами до 12-15 мм осадков. Снег может задержаться до середины дня четверга на зеленых газонах и лужайках.



Мокрый снег с дождем ночью и утром в четверг ожидается и в Санкт-Петербурге. Четверг будет холодным, ветреным и сырым. Средняя за сутки температура ожидается ниже нормы на 4-6 градусов. В дневные часы из-за плотного ветра и сплошной облачности температура не поднимется выше 5..7 градусов. / meteonovosti.ru /



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