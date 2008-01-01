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Новости погоды


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Конец холодов в центре России "не за горами"


ИА "Метеоновости" / 12:04 Среда, 20 мая

  Синоптическая ситуация над Европейской Россией начинает меняться в сторону тепла. Начиная с воскресенья , 24 мая, в центре России сформируется область повышенного атмосферного давления, что постепенно приблизит температурный режим в столичном регионе к многолетним значениям.

После 25 мая температура воздуха на высоте 1,5 км уже станет положительной, и к концу месяца повысится до +10 градусов. Последняя пятидневка окажется самой теплой с начала мая, днем температура повысится до долгожданных 20 градусов.

Погода сделает шаг к лету! / meteonovosti.ru /
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Ахваз		 -8
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