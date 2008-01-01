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Жара пришла на Пиренеи

ИА "Метеоновости" / 12:24 Среда, 20 мая



В выходные и в начале новой недели очень жаркая погода была в восточном Средиземноморье, а в понедельник первые 30 градусов появились и в Испании. Во вторник зона очень теплой погоды распространилась на Португалию и юг Франции. В Барселоне было 27,5 градуса, в Мадриде 30 градусов.



Причиной столь быстрой смены погода стали антициклон с Северного моря, который вытесним дождливый циклон на Италию, давая волю яркому южному солнцу.



В ближайшие дни погоду в западном Средиземноморье будет формировать глубокий циклон с центром над Англией. В теплом секторе этого вихря станет поступать воздух Сахары. И жара на Пиренеях только усилится. / meteonovosti.ru /



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