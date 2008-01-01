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Новости погоды


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Москву зальют сильные холодные дожди


ИА "Метеоновости" / 12:56 Среда, 20 мая

  Москва и ее окрестности в ближайшие сутки окажутся в сфере влияния активного циклона и его атмосферных фронтов. Облачные системы этого вихря в течение 2 суток будут кружить вблизи Москвы, поливая землю обильными холодными дождями.

Начало дождя в Москве ожидается к вечеру среды, в ночь на четверг дожди усилятся, и продолжат интенсивно поливать столицу днем 21 мая. За сутки 21 мая на Москву может вылиться 15-20 мм, а на востоке и севере столицы и до 25 мм осадков, что близко к рекордным суточным значениям.

За счет плотной облачности и осадков температура воздуха не превысит 8-10 градусов. Такие дожди никак не назовешь теплыми, майскими, благодатными.

Холодный дождь продолжится и в пятницу, 22 мая. За двое суток в Москве и в ее окрестностях выпадет от 40% до 70% месячной нормы осадков. За эти дни на всей территории столичного региона месячная норма осадков будет перевыполнена. / meteonovosti.ru /
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