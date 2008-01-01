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Дождливый сезон ожидается по всей Восточной Африке

ИА "Метеоновости" / 13:09 Среда, 20 мая



Июнь-сентябрь - это важный сезон дождей для Восточной Африки. Более дождливым, чем обычно предстоящий сезон прогнозируется для западного и центрального Судана, юго-западной Эфиопии, юго-восточного Южного Судана, западной Кении, Восточной и Центральной Уганды. В остальной части региона ожидается обычное количество осадков, за исключением части прибрежной зоны Сомали, где ожидается количество осадков ниже нормы.



Предсталенный прогноз разработан на форуме по перспективам изменения климата на большом Африканском Роге, который был проведен в режиме онлайн 18 мая 2020 года Центром прогнозирования и применения климата (ICPACСогласно прогнозам, раннее начало дождей ожидается над центральным и Южным Суданом, Центральной и Юго-Восточной Эфиопией, Южным Суданом, Южной Эритреей и Западной Кенией. В то же время, более позднее начало дождей ожидается в восточной части Сомали и Эфиопии, Джибути, Северной Эритрее, северном Судане и Уганде.



Исключительно сильные сезонные дожди отмечались по всей Восточной Африке с конца апреля и привели к широкомасштабным наводнениям, последовавшим за сезоном дождей в октябре, ноябре и декабре, который был одним из самых влажных за всю историю наблюдений. / meteonovosti.ru /



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