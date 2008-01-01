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Новости погоды
Грозы и ветер на западе Центрального Федерального округа
ИА "Метеоновости" / 13:51 Среда, 20 мая
Холодный воздух продолжает поступать в западные и юго-западные области Центрального Федерального округа. В тылу циклона перемещаются холодные вторичные фронты, формируются линии неустойчивости, на которых образуется мощная кучево-дождевая облачность, развиваются локальные грозы.
До конца дня 20 мая в Смоленской, на западе и юге Тверской области, местами в Брянской и Калужской областях будут отмечаться кратковременные ливни, местами с грозами, не исключен град. Ветер при грозе будет усиливаться в порывах до 12-15м/с. / meteonovosti.ru /
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