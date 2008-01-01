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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:00 Четверг, 21 мая



Предстоящим днем Москва и область окажутся под влиянием обширного, малоподвижного циклона. При облачной погоде ожидается временами дождь. Максимальная температура в Москве составит 8..10, по области 8..13 градусов. Ветер юсеверо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 65%.



Погода в столичном регионе по медицинской оценке и влиянию на самочувствие будет не комфортная, раздражающая, что связано с резким понижением температуры, высокой влажностью воздуха и тенденцией к снижению атмосферного давления почти на 10 мм.рт.ст. Метеопатические реакции, симптомы обострения, снижение настроения могут отмечаться у многих метеозависимых людей с различными хроническими заболеваниями. Прежде всего, это лица с патологией суставов, хроническими обструктивными болезнями органов дыхания и бронхиальной астмой, так как высокая влажность и понижение температуры воздуха являются наиболее биотропными погодными условиями. Возможны усиление вегетативных дисфункциональных расстройств и психологического дискомфорта, появление спастических реакций в виде "скачков" артериального давления, сильных головных болей, тахикардии или одышки у лиц с вегетососудистой дистонией, гипертонической болезнью и неврозами различной этиологии. Необходимо контролировать артериальное давление, принимать те лекарства, которые обычно используются в этом случае и которые назначены врачом, помогут легче перенести не комфортную погоду седативные препараты растительного происхождения.



Геомагнитная обстановка ожидается спокойная. / meteonovosti.ru /



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