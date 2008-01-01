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Новости погоды


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Очаг тепла сохраняется на севере Сибири


ИА "Метеоновости" / 07:47 Четверг, 21 мая

  Область самой значительной положительной аномалии среднесуточной температуры на территории России наблюдается в Ямало-Ненецком округе и в Туруханском районе Красноярского края, она составляет 16-18 градусов.

Очаг тепла в средней и верхней тропосфере поддерживается в этих регионах на севере Сибири уже более 10 дней. Такого устойчивого и продолжительного периода жары не отмечается даже в южных регионах Европейской России. Напротив, там погода довольно неустойчивая.

На севере Сибири в отдельных населенных пунктах, начиная с 8 мая, рекорды максимальной температуры обновлялись по 5 раз и более.

В Ямало- Ненецком округе в селе Толька накануне, 20 мая днем, температура опять повысилась до рекордного значения- 28,7 градуса. И это уже восьмой рекорд жары в текущем мае для этого населенного пункта.

В ближайшие 2-3 дня прохладней на севере Сибири не станет. / meteonovosti.ru /
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