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Новости погоды


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В Москве и области дожди, дожди:


ИА "Метеоновости" / 09:58 Четверг, 21 мая

  Погоду в столичной области никак не назовешь комфортной, то ветер держит в напряжении жителей, а теперь и дожди. Днем 20 мая и ночью 21 мая через Подмосковье проходило несколько фронтов. Одни дали больше дождя в северной половине, другие на востоке. За вечер 20 мая на севере Подмосковья ( Долгопрудный) выпало 18 мм осадков, в северном округе Москвы до 15 мм, на ВДНХ за день месячная сумма осадков увеличилась на 5мм. Ночью 21 мая наиболее сильные дожди прошли на востоке: в Кашире 10 мм, в Павловском Посаде 13 мм. В Москве за ночь на ВДНХ выпало 5 мм, в Измайлове 7 мм. С учетом прошедшей ночи на ВДНХ с начала месяца выпало 47 мм, или 92 % месячной нормы.

Днем 21 мая и в ночь на 22 мая ситуация с дождями не изменится, и может выпасть еще около 10 мм, а местами и 20 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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