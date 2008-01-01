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Новости погоды
Холодная погода в Прибалтике и Беларуси
ИА "Метеоновости" / 10:01 Четверг, 21 мая
По западной периферии малоподвижного циклона в северо-западные и центральные районы России распространяется очередная порция арктического воздуха с акватории Баренцева моря. Отсюда - возвращение ночных заморозков и переход осадков в твердую фазу - в прошедшие сутки в ряд метеостанций северо-запада страны зафиксировал мокрый снег.
Однако незадолго до календарного лета не только российские регионы страдают от холода, но и страны ближнего зарубежья. В Прибалтике и Восточной Европе вынос арктического холода усилился на восточной периферии скандинавского антициклона. Пара очень холодных ночей, местами с температурой около нуля ожидаются в Прибалтийских республиках. В отдельных районах Беларуси может подморозить до -2 градусов, вместе с дождем прогнозируется мокрый снег.
Температура днем так же не майская, +9..+14, к тому же в четверг, 21 мая, ощущение осеннего холода добавит сильный северо-западный ветер. / meteonovosti.ru /
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