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Выходные в Москве пока без желанного тепла

ИА "Метеоновости" / 10:40 Четверг, 21 мая







Постепенно атмосферное давлении в столичном регионе будет расти, и к выходным оно окажется уже на 3-4 мм рт.ст выше нормы. Это произойдет за счет распространения гребня антициклона с запада. Ночи останутся еще прохладными, в Москве около 6 градусов, по области 2:7. А днем небо будут раскрашивать лучи солнца, дождь если и соберется, то лишь небольшой, и преимущественно после 15 часов. Дневная температура в субботу 10..12 градусов, в воскресенье до 15 тепла, что пока еще ниже нормы градуса на 3. А это уже вполне майская температура, хотя фон температуры и отстает от календаря почти на 20 дней! / meteonovosti.ru /



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