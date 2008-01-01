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Новости погоды


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Выходные в Москве пока без желанного тепла


ИА "Метеоновости" / 10:40 Четверг, 21 мая

  Всю рабочую неделю дожди и апрельская прохлада не располагали к прогулкам и выездам на дачу. Но выходные дни обещают жителям столицы уменьшение осадков и постепенное повышение температуры, хотя бы до нормы начала мая.

Постепенно атмосферное давлении в столичном регионе будет расти, и к выходным оно окажется уже на 3-4 мм рт.ст выше нормы. Это произойдет за счет распространения гребня антициклона с запада. Ночи останутся еще прохладными, в Москве около 6 градусов, по области 2:7. А днем небо будут раскрашивать лучи солнца, дождь если и соберется, то лишь небольшой, и преимущественно после 15 часов. Дневная температура в субботу 10..12 градусов, в воскресенье до 15 тепла, что пока еще ниже нормы градуса на 3. А это уже вполне майская температура, хотя фон температуры и отстает от календаря почти на 20 дней! / meteonovosti.ru /
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