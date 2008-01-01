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Погода в Центральном районе совсем не майская

ИА "Метеоновости" / 11:37 Четверг, 21 мая



Лето в Центральный район не спешит. Температура воздуха в регионе на 4, а то и на 6 градусов ниже привычных значений. И погода постоянно меняется. В минувший день, 20 мая, погодные условия в средней полосе определял обширный циклонический вихрь и его атмосферные фронты. В тыловой, холодной части циклона оказался Центральный район. Температура воздуха в дневные часы не превышала 15 градусов, прошли сильные дожди (до 16-18 мм осадков выпало в Белгородской, Владимирской и Московской областях). Ночью 20-21 мая в восточных районах Московской области с мокрым снегом. А во второй половине дня 20 мая на юго-западе Московской области наблюдался град. Эти явления были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Далее циклонический вихрь устремился на восток, на смену ему пришел антициклон. И снова смена погоды. К утру 21 мая небо в Центральном районе очистилось от облаков, воздух начал выхолаживаться. Заморозки до -1 градуса отмечались в Ивановской и Смоленской областях, в Костромской области до -2 градусов. В Тверской области до -3, а в Ярославской до -4. Не обошлось без заморозков в Смоленской и Можайской областях. Но здесь заморозки стали рекордными. В Вязьме воздух остыл до -1,1 градуса, а в Можайске термометры показали -1,5 градуса. Ранее, в 1974 году, в обоих городах уже был установлен рекорд, -1 градус.



В ближайшие дни прохладная погода сохранится, но уже без ночных заморозков. / meteonovosti.ru /



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