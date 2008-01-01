Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
21 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В восточном Средиземноморье везде жара


ИА "Метеоновости" / 12:10 Четверг, 21 мая

  Страны восточного Средиземноморья оказались во власти иссушенного воздуха Сахары. Он приникает в регион в теплом секторе циклона с центром над Босфором. 20 мая на Кипре максимальная температура воздуха достигала 37 градусов, на Крите 38 градусов, в Турции было около 40 градусов, даже на побережье жара +36..+38. В Израиле и на побережье Средиземного моря, и на Красном море везде жара за 40 градусов.

И хорошо, что нам туда нельзя! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Чт.
21 мая
+10
Пт.
22 мая
+11
Сб.
23 мая
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Виджаявада		 -6
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Иджеван

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100