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Новости погоды
В восточном Средиземноморье везде жара
ИА "Метеоновости" / 12:10 Четверг, 21 мая
Страны восточного Средиземноморья оказались во власти иссушенного воздуха Сахары. Он приникает в регион в теплом секторе циклона с центром над Босфором. 20 мая на Кипре максимальная температура воздуха достигала 37 градусов, на Крите 38 градусов, в Турции было около 40 градусов, даже на побережье жара +36..+38. В Израиле и на побережье Средиземного моря, и на Красном море везде жара за 40 градусов.
И хорошо, что нам туда нельзя! / meteonovosti.ru /
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