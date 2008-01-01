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В восточном Средиземноморье везде жара

ИА "Метеоновости" / 12:10 Четверг, 21 мая



Страны восточного Средиземноморья оказались во власти иссушенного воздуха Сахары. Он приникает в регион в теплом секторе циклона с центром над Босфором. 20 мая на Кипре максимальная температура воздуха достигала 37 градусов, на Крите 38 градусов, в Турции было около 40 градусов, даже на побережье жара +36..+38. В Израиле и на побережье Средиземного моря, и на Красном море везде жара за 40 градусов.



И хорошо, что нам туда нельзя! / meteonovosti.ru /



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