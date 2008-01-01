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Новости погоды
Тропический шторм "AMPHAN" вышел на сушу
ИА "Метеоновости" / 12:39 Четверг, 21 мая
Скорость ветра в тропическом циклоне "AMPHAN" при выходе сушу составляла 30-33м/с, порывы до 38м/с. Циклон продолжает движение на север, вглубь суши. Наиболее сильные осадки прошли в Западной Бенгалии, в столице, Калькутте, за сутки выпало 194 мм осадков. В индийском штате Западная Бенгалия и в Бангладеш на побережье возможны штормовые нагоны до 3-6 метров.
Власти Индии и Бангладеш в начале недели, с угрозой выхода этого циклона, эвакуировали миллионы жителей из низменных прибрежных районов. / meteonovosti.ru /
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