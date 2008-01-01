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Новости погоды


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Грозовые дожди на северо-западе России


ИА "Метеоновости" / 12:44 Четверг, 21 мая

  Активный циклонический вихрь, пришедший с Атлантики, заметно испортил погоду в Северо-западном Федеральном округе. В тыловой части циклона, в зоне действия атмосферных фронтов оказались северные и северо-западные области Европейской России. 20 и 21 мая везде шли дожди, гремели грозы, усиливался ветер.

В Архангельской области выпало до 16 мм осадков, порывы ветра в районе Малых Кармакул достигали 24 м/с. В Карелии тоже было ветрено, хотя порывы и не столь сильные, до 21 м/с, прошли дожди. Сильные дожди обрушились на Вологодскую область, выпало до 33 мм небесной влаги. А в Ленинградской области ночью 21 мая прошли сильные грозовые дожди, за неполные 6 часов выпало до 29 мм осадков.

22 мая циклон отступит к востоку, зона осадков и ветра переместится в Ненецкий автономный округ. Антициклон со стороны Скандинавии распространит влияние на западные и северо-западные области. Осадки прекратятся, ветер стихнет, температура останется ниже нормы на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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