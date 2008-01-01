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Жаркая погода в Англии заканчивается

ИА "Метеоновости" / 14:27 Четверг, 21 мая



Метеорологическая служба Великобритании информирует, что после жаркой и солнечной погоды на этой неделе в Англии станет прохладнее.



20 мая был самый жаркий день в году, с 28,2 градуса Цельсия, зарегистрированным в Сантон-Даунхэме, Сассекс. 21 мая будет еще один теплый и солнечный день с максимумами 27-28 градуса возможными в Юго-Восточной Англии. Сильные грозовые ливни возможны в восточных районах Великобритании.



При безоблачном небе и высоком уровне ультрафиолетового излучения очень важно защитить себя от солнца, если вы находитесь на улице.



Ожидается, что с похолоданием возможны сильные ветры и риск шквалов в Северной и западной частях Великобритании, причем шквалы порывами ветра до 25-30 м/с возможны для районов Северного Уэльса, северо-западной Англии, Северной Ирландии и Западной Шотландии.



В Северной Ирландии объявлено предупреждение о ветре. Наряду с сильным ветром ожидается небольшой дождь, за которым последуют ливни, наиболее сильные в северо-западных районах Великобритании. / meteonovosti.ru /



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