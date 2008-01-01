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Новости погоды


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Атмосферные фронты тянутся по югу Сибири


ИА "Метеоновости" / 14:31 Четверг, 21 мая

  В Сибири сохраняется положительная аномалия температуры. И если в центральных и северных районах, занятых антициклоном, среднесуточная температура воздуха выше привычных значений на 14-16 градусов, то на юге - лишь на 4-6 градусов. Как температура, так и погодные явления соответствуют середине лета. 20 и ночью 21 мая сильные дожди обрушились на Кемеровскую область, выпало до 48 мм небесной влаги. В Республике Алтай сильные дожди (до 32 мм осадков) сопровождались грозами. А в Иркутской области в вечерние часы прошли сильные грозовые дожди, выпало до 16 мм осадков. В ночные часы в северных и северо-западных районах, в антициклоне, небо прояснилось, воздух остыл до -1 градуса.

Влияние атмосферных фронтов сохранится в регионе до 23 мая. По югу ожидаются дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер. Возможен град. Температура воздуха выше климатической нормы на 5 градусов и выше. / meteonovosti.ru /
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