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Погода на европейском юге вновь портится

ИА "Метеоновости" / 14:32 Четверг, 21 мая



В Южном округе и на Северном Кавказе погодные условия определял обширный антициклон. Существенных осадков не было, как не было и губительных ночных заморозков. 22 мая повышенный фон атмосферного давления сохранится в регионе, но серьезные коррективы в погоду внесут атмосферные фронты. Пройдут дожди, на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и в Калмыкии сильные дожди, прогремят грозы, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, в горах Кабардино-Балкарии порывы достигнут 23-28 м/с. На Северном Кавказе возможен град. Стихия будет бушевать до 23 мая, а затем на некоторое время вновь установится антициклон. / meteonovosti.ru /



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