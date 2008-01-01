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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:06 Пятница, 22 мая

  Предстоящим днем Москва и область останутся под влиянием малоподвижного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде время от времени будет приниматься небольшой дождь. Максимальная температура в столице 8..10, по области 8..13 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

Погода в столичном регионе облачная, атмосферное давление начнет слабо расти до нормальных значений, кислородный режим благоприятный. Такая влажно- прохладная, дискомфортная погода тяжело переносится при хронических воспалительных и посттравматических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. При такой погоде чаще обостряются хронические болезни органов дыхания, увеличивается вероятность роста острых респираторных и простудных заболеваний. Легче переносить не только погодные нагрузки, но психологическое переутомление помогут различные общеукрепляющие методы, адаптогены и поливитамины. / meteonovosti.ru /
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