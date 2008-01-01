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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:22 Пятница, 22 мая



Весна подходит к концу, но погода в столице с календарем не совпадает. Температура воздуха ниже привычных значений на 6-7 градусов. Но до рекордов, тем не менее, очень далеко. Рекорды, установленные в конце позапрошлого века, перекрыты не будут. Так, под утро 22 мая в 1893 году подморозило до -2,6 градуса. А днем 1897 года даже для лета было жарко, +30,5 градуса. В разные годы в этот день можно было наблюдать туманы, дожди, порывистый ветер и грозы. Сильный дождь прошел в 1956 году, когда за сутки выпало 29,7 мм осадков при месячной норме 51 мм.



В прошлом, 2019 году, температура воздуха была выше привычных значений на 7 градусов. Ночью термометры показали 13,6, днем воздух прогрелся до 26,4 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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