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Новости погоды


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Из летописи московской погоды


ИА "Метеоновости" / 07:22 Пятница, 22 мая

  Весна подходит к концу, но погода в столице с календарем не совпадает. Температура воздуха ниже привычных значений на 6-7 градусов. Но до рекордов, тем не менее, очень далеко. Рекорды, установленные в конце позапрошлого века, перекрыты не будут. Так, под утро 22 мая в 1893 году подморозило до -2,6 градуса. А днем 1897 года даже для лета было жарко, +30,5 градуса. В разные годы в этот день можно было наблюдать туманы, дожди, порывистый ветер и грозы. Сильный дождь прошел в 1956 году, когда за сутки выпало 29,7 мм осадков при месячной норме 51 мм.

В прошлом, 2019 году, температура воздуха была выше привычных значений на 7 градусов. Ночью термометры показали 13,6, днем воздух прогрелся до 26,4 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+7
Пт.
22 мая
+10
Сб.
23 мая
+6
Вс.
24 мая
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Чуру		 -5
Икалуит

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Кульякан

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