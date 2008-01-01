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21 мая в Москве - самый холодный день

ИА "Метеоновости" / 07:24 Пятница, 22 мая



Днем 21 мая максимальная температура воздуха на станции ВДНХ достигла лишь 8, 8 градуса, а средняя суточная температура составила 5,9 градуса. Этот день оказался самым холодным в текущем мае!



Погода в этот день соответствовала середине апреля. В Москве и области местами наблюдалась снежная крупа, а на северо-востоке Подмосковья местами лепил даже мокрый снег, что для апреля не редкость.



За последние 70 лет самая "низкая" максимальная температура воздуха в Москве в последний месяц весны была 20 мая 1974 года, и составила 2,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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