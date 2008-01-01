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Итоги самого дождливого периода мая в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:54 Пятница, 22 мая



С 20 до 22 мая столичная область оказалась во власти холодного высотного циклона. Время от времени принимались дожди, интенсивность которых менялась по времени и территории. В целом за указанный период в Москве выпало от 40 % до 60% месячной нормы осадков. Наиболее интенсивные осадки отмечались в Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах, до 29 мм. А меньше дождя пришлось на Северо-Западный округ.



На ВДНХ за этот период выпало 20 мм, или почти 40 % нормы, к утру 22 мая месячная норма по осадкам здесь оказалась перевыполнена.



Прошедшей ночью самый сильный дождь лил в Центральном административном округе, до 13 мм. И здесь месячная норма осадков оказалась выполненной.



Днем 22 мая и в выходные дни дожди еще будут, но небольшие. / meteonovosti.ru /



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