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Мягкая зима благоприятствует клещам


ИА "Метеоновости" / 10:26 Пятница, 22 мая

  Доказано, что мягкая зима благоприятствует увеличению количества клещей в природе.Поэтому в этом году надо быть особенно внимательным и осторожным после прогулки в парке и поездки на дачу.

Вот три нехитрых совета.

1. Осмотрите: после возвращения домой внимательно обследуйте одежду и тело. Клещи любят прятаться в подмышках, в углублении коленей, в складках живота, в паховой области, на шее и за ушами.

2. Удалите: если вы обнаружили клеща на теле, необходимо быстро удалить его. Это может снизить риск заболевания.Лучше, конечно, сразу обратиться в ближайший травмапункт.Но если это не возможно, придется обходиться подручными средствами. Подойдут пинцет, щипцы, шприц без иглы или обычная нить.Медленно и вертикально вытаскивайте клеща и избегайте скручивающих движений, чтобы его голова не оторвалась и не раздавить тело - в противном случае патогенные микроорганизмы могут попасть в рану.В конце обязательно продезинфицируйте место прокола.Бытовые средства, такие как масло, клей, лак для ногтей или бензин, лучше избегать. Чтобы понять, насколько безвредной оказалась эта встреча, извлеченного кровососа хорошо бы поместить в контейнер для транспортировки в лабораторию для проведения анализов.

3. Наблюдайте: первые симптомы часто появляются через две-три недели. Если вокруг места инъекции образуется красный круг, это может быть признаком болезни Лайма. Это заболевание встречается чаще, чем ранний летний менингоэнцефалит.

Симптомы обоих заболеваний сравнимы с гриппом: часто появляются жар, головная боль и боли в теле. Тогда пострадавшие обязательно должны обратиться к врачу. / meteonovosti.ru /
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