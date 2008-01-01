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Новости погоды


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Сколько еще петербуржцам носить теплые куртки?


ИА "Метеоновости" / 10:35 Пятница, 22 мая

  В прошедшие дни очередная волна арктического воздуха накрыла Ленинградскую область. Днем 20 мая в некоторых районах гремела гроза, а в ночь на 21 мая дождь переходил в снег, местами образовался небольшой снежный покров (Лодейное Поле, Винницы). В отдельных районах осадки были сильными, по области наблюдались ночные заморозки

Официальная метеостанция Санкт-Петербурга ни грозы, ни заморозков, ни снега не отметила - осадки выпадали дождем. Но после прохождения холодного фронта 21 мая термометр днем показал температуру +7,8. Этот день стал самым холодным с начала месяца, отрицательная температурная аномалия достигла 8 градусов! Сколько еще жителям Северной столицы носить теплые куртки накануне лета?

В выходные затянувшийся северный процесс наконец-то завершится. Ночи в малооблачном антициклоне пока что останутся холодными, +1..+4. Но и солнцу станет легче прогревать воздух, дневная температура повысится до +13..+16. Существенных осадков не ожидается. Заключительная неделя весны порадует теплом, показания термометров вернутся в рамки климатической нормы: ночью +7..+10, днем - до +17..+20. / meteonovosti.ru /
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