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Сколько еще петербуржцам носить теплые куртки?

ИА "Метеоновости" / 10:35 Пятница, 22 мая



гроза, а в ночь на 21 мая дождь переходил в снег, местами образовался небольшой снежный покров (Лодейное Поле, Винницы). В отдельных районах осадки были сильными, по области наблюдались ночные заморозки



Официальная метеостанция Санкт-Петербурга ни грозы, ни заморозков, ни снега не отметила - осадки выпадали дождем. Но после прохождения холодного фронта 21 мая термометр днем показал температуру +7,8. Этот день стал самым холодным с начала месяца, отрицательная температурная аномалия достигла 8 градусов! Сколько еще жителям Северной столицы носить теплые куртки накануне лета?



В выходные затянувшийся северный процесс наконец-то завершится. Ночи в малооблачном антициклоне пока что останутся холодными, +1..+4. Но и солнцу станет легче прогревать воздух, дневная температура повысится до +13..+16. Существенных осадков не ожидается. Заключительная неделя весны порадует теплом, показания термометров вернутся в рамки климатической нормы: ночью +7..+10, днем - до +17..+20. / meteonovosti.ru /



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