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В Средней полосе России снова заморозки

ИА "Метеоновости" / 10:40 Пятница, 22 мая



Погодные условия как в Центральном районе, так и в Поволжье весьма неустойчивы. Температура воздуха заметно ниже климатической нормы, на 5-7 градусов. Что и не удивительно - регион находится в тыловой, холодной части циклона, уходящего на восток. Вносят свой вклад и атмосферные фронты. Сильные дожди прошли 21 и ночью 22 мая в Костромской, Ярославской и Владимирской областях. Выпало до 18 мм небесной влаги. А к утру заметно похолодало - антициклон уже на подходе, ночью при ясном небе отмечались заморозки. До -2 градусов подморозило в Калужской и Саратовской областях, В Тульской и Смоленской - до -1 градуса. Слабые морозы были ночью и в Костромской области. В самой Костроме даже зафиксировали рекорд холода. Воздух под утро 21 мая остыл до -0,5 градуса. Позади остался рекорд 1974 года, -0,4 градуса.



В ближайшие дни в регионе погоду будет определять антициклон. Облаков и осадков станет меньше, в ночные часы возможны заморозки до -2 градусов. Температура воздуха по-прежнему ниже нормы на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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