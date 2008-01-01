

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Небывалая майская жара в Сочи

ИА "Метеоновости" / 12:06 Пятница, 22 мая



На черноморском побережье Краснодарского края погода неустойчивая. В минувший день здесь гостил небольшой волновой циклон, пришедший со стороны Турции. Циклон медленно перемещался на северо-восток. Вечером 21 и ночью 22 мая с этим вихрем и его атмосферными фронтами были связаны сильные грозовые дожди. В Краснодарском крае выпало до 16 мм осадков, в Волгоградской и Ростовской областях до 21 мм небесной влаги. А в середине дня на юге региона было малооблачно, осадки если и принимались, то небольшие. Погодные условия определял теплый сектор циклона. Температура воздуха заметно превышала привычные показатели. Итог - температурные рекорды. В Сочи воздух прогрелся до 30,7 градуса (ранее, в 2007 году, термометры показали 30,2 градуса). В Красной Поляне было еще жарче, 31,9 градуса. Позади остался рекорд 2015 года, 31,3 градуса. Уже сегодня, 22 мая, в Краснодарском крае температура понизилась, даже в Сочи к середине дня будет не выше 27 градусов.



22 и 23 мая как в Южном округе, так и на Северном Кавказе ожидается дождливая и ветреная погода, в отдельных районах ожидаются ливни, грозы и град. На реках Адыгеи, а также республик Северного Кавказа уровень воды поднимется до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема. На Северном Кавказе ветер в порывах достигнет 28-33 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



