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В Ямало-Ненецком округе рекорд за рекордом

ИА "Метеоновости" / 13:17 Пятница, 22 мая



Аномально теплая погода уже которую неделю держится в северных районах Западной Сибири. Тепло в регион поставляют циклон, движущиеся вдоль арктического побережья. Циклоны несут не только тепло, часто в регионе случаются дожди и даже грозы, усиливается ветер. Но если непогода случается не каждый день, то данные о температурных рекордах поступают ежедневно. 21 мая снова рекорды. Марресаля, где воздух прогрелся до 10,7 градуса (такой "жары" здесь не было с 1941 года, да и тогда воздух прогрелся лишь до 9,3 градуса). Антипаюта с показателем 12,3 градуса. Предыдущий рекорд, состоявшийся в 1986 году, гораздо скромнее, 5,2 градуса. Новый Порт +8,6. На юге региона теплее, чем в Москве: в Тазовском 22,3 градуса, в Игарке 25,1, в Салехарде 20,4, в Надыме 23,1. Аномально теплая погода в регионе наблюдалась в 2011 и в 2016 годах, тогда тоже были зафиксированы многочисленные рекорды. Нынешние значения впечатляют. По прогнозам синоптиков аномальное тепло (температура воздуха выше нормы на 10 и более градусов) задержится на севере Сибири до 25 мая, затем похолодает. / meteonovosti.ru /



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