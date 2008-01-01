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На Урале снова грозовые дожди

ИА "Метеоновости" / 14:37 Пятница, 22 мая



Циклоны и их атмосферные фронты определяют погодные условия в южных районах Сибири и на Урале. На пути следования циклона с ЕТР и оказался Уральский регион 21 мая. Сильные грозовые дожди отмечались в Свердловской области (выпало до 24 мм осадков). Ливнями атмосферные фронты отметились в Пермском крае, где выпало до 52 мм небесной влаги.



Днем 22 мая сохраняются сильные дожди и грозы, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. И такая погода сохранится на Урале до 24 мая. А на севере Пермского крае, где атмосферное давление повысится, ночью при ясном небе ожидаются заморозки до -1 градуса. / meteonovosti.ru /



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