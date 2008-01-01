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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:53 Суббота, 23 мая

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием обширного малоподвижного циклона с северо-востока и его атмосферного фронта.

Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха поднимется до 10..12 градусов в столице и 8..13 - по области. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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Факт
6:00
местное
+4
Сб.
23 мая
+8
Вс.
24 мая
+10
Пн.
25 мая
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Агра		 -8
Мусала, Боровец

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Тулансинго

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