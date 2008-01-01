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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:53 Суббота, 23 мая
Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием обширного малоподвижного циклона с северо-востока и его атмосферного фронта.
Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха поднимется до 10..12 градусов в столице и 8..13 - по области. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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