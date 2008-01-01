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Из летописи московской погоды
ИА "Метеоновости" / 07:45 Суббота, 23 мая
Погода в столичном регионе никак не придет в соответствие с календарем. По-прежнему холоднее обычного на 6-7 градусов. Но рекордов холода не предвидится. 23 мая 1993 года в ранние утренние часы подморозило до -1,4 градуса. Недостижим и рекорд тепла. В 2007 году в середине дня воздух прогрелся до 29,6 градуса. То есть, в летописи погоды этого дня случались и жаркие дни, и заморозки. Не обходилось без грозовых дождей, града и порывистого ветра. Сильным дождем запомнился день в 2009 году. На московскую землю выпало до 18,3 мм небесной влаги.
В прошлом, 2019 году, температура воздуха была выше привычных значений на 4 градуса. Ночью термометры показали +13,9, днем воздух прогрелся до 24,3 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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