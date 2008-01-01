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Новости погоды


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Как часто за холодным маем следует холодный июнь


ИА "Метеоновости" / 09:49 Суббота, 23 мая

  Надежды москвичей на теплый май не оправдались. Он пошел по тому же пути, что и его предшественник, в апреле средняя за месяц температура воздуха оказалась на 1,0-1,5 град с такой же отрицательной аномалией.

Истосковавшиеся по теплу москвичи возлагают большие надежды на июнь. А каким бывает июнь после холодного мая?. Статистика утверждает, что за весь ряд инструментальных наблюдений, проводимых над погодой в Москве с 1879 года, чаще всего этот месяц был холодным, средняя месячная температура на 1 и более градусов была ниже нормы. Почти за 140 летний период таких месяцев набралось 61. То есть вероятность холодного июня пятьдесят на пятьдесят.

За последние 20 лет лишь в 5 годах май был холодным, в 2000, 2001, 2004, 2008 и 2017 годах. Из них в трех годах, в том числе и в последнем, 2017 году, следовал холодный июнь.

Но это результаты статистики. Фактически текущий май пополнит число холодных месяцев, а прогноз на июнь пока находится в стадии разработки. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Навабшах		 -5
Мусала, Боровец

некомфортное место: Теберда
комфортное место: Лишуй

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