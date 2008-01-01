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Жара в городах западной Европы

ИА "Метеоновости" / 09:57 Суббота, 23 мая



21 мая большая часть западной Европы оставалась в теплом секторе Атлантического циклона. Это привело к рекордно высокой температуре в Испании, Англии и Нидерландах. В Мадриде температура достигла 31,1 градуса, прежний рекорд держался более 100 лет, в 1856 году было 30,5 градуса. В Лондоне новый рекорд максимальной температуры для этого дня составляет 27,4 градуса, против прежнего в 26,0 в 1989 году. Перекрыт рекорд и в Амстердаме, где было 26,2 градуса, против 25,3 градуса в 1989 году.



22 мая зона жаркой погоды вернулась в Португалию, здесь температура воздуха превысила 31 градус, рекордно тепло стало в Женеве, температура повысилась до 29,3 градусов ( прежний рекорд 27,9 градуса в 2009 году) и Франции ( в Гренобле 29,8 градуса). И еще один рекордно жаркий день в Мадриде, 31,8 градуса против 31,6 градуса в 1974 году. / meteonovosti.ru /



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