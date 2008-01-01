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Новости погоды


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Тропический циклон-однодневка на юге Индийского океана


ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 23 мая

  Утром 22 мая в южной части Индийского океана сформировался тропический циклон "Mangga", двенадцатый по счету в этом сезоне.

Циклон двигался на юго-восток и, проходя западнее Кокосовых островов, ослабеет и прекратит существование. / meteonovosti.ru /
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