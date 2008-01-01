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Бедствия от тропического циклона " Amphan"

ИА "Метеоновости" / 10:21 Суббота, 23 мая



По сообщению Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) тропический циклон (ТЦ) "Amphan" быстро усиливался в Бенгальском заливе, превратившись в "Суперциклонический шторм". В среду 20 мая он вышел на сушу в виде очень сильного циклонического шторма, принесшего опасные ветры, штормовые волны и наводнения в прибрежные районы Западной Бенгалии в Индии и Бангладеш.



Амфан затронул густонаселенные районы, в том числе Индийский Город Калькутта. Первые сообщения указывают на то, что по меньшей мере 72 человека погибли в Индии и 25 - в Бангладеш. Полмиллиона семей, возможно, потеряли свои дома, миллион человек остался без электричества. ТЦ нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству и рыболовству, и вторжение соленой воды, как ожидается, также окажет серьезное воздействие на жизнедеятельность населения в течение следующих 2-3 лет.



По сообщению ВМО, точные предварительные прогнозы развития ТЦ Амфан в Индии и Бангладеш обеспечили успешность кампании по мобилизации сил для ликвидации последствий стихийных бедствий, что позволило избежать многих жертв. В Индии был эвакуирован 1 миллион человек, в Бангладеш эвакуировало почти 2 миллиона человек и 500 000 голов скота до того, как начался шторм. Кроме того, было создано более 12 000 укрытий от циклонов с профилактическими мерами COVID19, включая маски, дезинфицирующие средства, мыло и средства для мытья рук.



Сезон тропических циклонов в Бенгальском заливе и Аравийском море имеет два пика, примерно в мае и примерно в ноябре. / meteonovosti.ru /



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