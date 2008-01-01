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Сильные дожди на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 10:55 Суббота, 23 мая



Ненастные циклоны продолжают смещаться вдоль Амура, становясь причиной дождей в отдельных районах региона. В минувшие сутки теряющий активность циклон находился над Хабаровским краем. В большинстве районов прошедшие дожди были небольшими, но в отдельных пунктах края копилка осадков за сутки пополнилась на 18 мм. Атмосферный фронт, протянувшийся от Байкала в широтном направлении, принес дожди на юг Бурятии и Забайкальского края. Местами выпало до 10 мм осадков.



На остальной территории погоду определяют антициклоны, благодаря которым осадков не отмечалось. И лишь на юге Камчатского края ветер усиливался до 22 м/с.



В ближайшие дни погоду на юге Дальнего Востока испортит активный циклон, что перемещается по северным провинциям Китая. В воскресенье и в начале следующей недели он принесет сильные дожди на юг Амурской области и в Приморье. На юге Амурской области они помогут снизить пожарную опасность, а в Забайкальском крае и на севере Хабаровского края сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /



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