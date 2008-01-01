Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
23 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди на юге Дальнего Востока


ИА "Метеоновости" / 10:55 Суббота, 23 мая

  Ненастные циклоны продолжают смещаться вдоль Амура, становясь причиной дождей в отдельных районах региона. В минувшие сутки теряющий активность циклон находился над Хабаровским краем. В большинстве районов прошедшие дожди были небольшими, но в отдельных пунктах края копилка осадков за сутки пополнилась на 18 мм. Атмосферный фронт, протянувшийся от Байкала в широтном направлении, принес дожди на юг Бурятии и Забайкальского края. Местами выпало до 10 мм осадков.

На остальной территории погоду определяют антициклоны, благодаря которым осадков не отмечалось. И лишь на юге Камчатского края ветер усиливался до 22 м/с.

В ближайшие дни погоду на юге Дальнего Востока испортит активный циклон, что перемещается по северным провинциям Китая. В воскресенье и в начале следующей недели он принесет сильные дожди на юг Амурской области и в Приморье. На юге Амурской области они помогут снизить пожарную опасность, а в Забайкальском крае и на севере Хабаровского края сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Сб.
23 мая
+8
Вс.
24 мая
+10
Пн.
25 мая
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Навабшах		 -5
Мусала, Боровец

некомфортное место: Теберда
комфортное место: Лишуй

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100