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В Сибирь вернулось лето, но ненадолго

ИА "Метеоновости" / 12:28 Суббота, 23 мая



Разбалованные теплой погодой сибиряки немного приуныли, когда на юг Западной Сибири пришел циклон, столбик термометра опустился до +15..+20 градусов и пошел дождь.



Пасмурная прохладная погода продлилась недолго. 24 мая облака окончательно рассеются, осадки прекратятся. Поле повышенного давления станет основным синоптическим процессом, который будет властвовать над Сибирью вплоть до 27 мая.



24 мая без существенных осадков, температура ночью +9..+14 градусов, в предгорьях +2, днем +25..+30 градусов. 25, 26 мая станет по-июльски жарко: ночью +10..+15 градусов, днем +27..+32.



27 мая природа снова напомнит жителям Сибири, что они живут в резко континентальном климате, атмосферные потоки на высоте сменят свое направление с западного на северное, существенно похолодает, местами в предгорьях возможны заморозки. / meteonovosti.ru /



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