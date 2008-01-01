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Центр аномального тепла сместился на восток

ИА "Метеоновости" / 12:34 Суббота, 23 мая



До последних дней мая аномально теплая погода удерживается на всей территории Сибири. И все же центр очага, в основном, находился над северными районами Западной Сибири. Даже в минувшие сутки максимальная температура в Салехарде, повысившись до +20.7 градусов, установила четвертый за это месяц рекорд. Но, тем не менее, самые большие по величине отклонения от нормы среднесуточной температуры воздуха сместились на восток Сибири, в Красноярский край. Именно здесь максимальная температура 22 мая достигла тридцатиградусных значений. Это произошло в Туруханском районе. А в самом Туруханске она немного не дотянула до заветной отметки и составила +28.3, что на 3 градуса выше рекорда 2002 года. На крайнем севере Красноярского края, в Таймырском муниципальном районе, температурный рекорд установлен в самой северной материковой части Евразии, на мысе Челюскин. Максимальная температура составила +2.7, оставив позади предыдущий рекорд со значением +2.2 градуса в 1960 году. На востоке Таймыра, в Хатанге, 22 мая был установлен не только суточный рекорд, но и абсолютный рекорд месяца, температура повысилась до 25.4 градусов, а самая высокая температура мая, 20.4, отмечалась в 2011 году. Даже на юге Красноярского края было прохладнее, 23:25 градусов.



Но в сибирской погоде грядут перемены. Уже к середине следующей недели сюда придет существенное похолодание. В северных районах Красноярского края температура приблизится к норме, а вот на юге края, а также в Хакасии и Тыве, будет холоднее обычного на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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