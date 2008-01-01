

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Не только в центре России сохраняется угроза заморозков

ИА "Метеоновости" / 13:32 Суббота, 23 мая



Несмотря на завершение календарного месяца, понижение температуры в ночные часы до отрицательных значений еще сохраняются. В минувшую ночь заморозки до -1 градуса отмечались в Брянской области, в Калужской и Тверской областях температура понижалась до -2 градусов.



А в Сухиничах, что в Калужской области, температура воздуха, понизившись до -1 градуса, установила новый суточный рекорд. Аналогичные холода случались области в 1980 году, но тогда минимум для 22 мая составил всего -0.2 градуса.



1980 год стал рекордно холодным и для областей Украины. Но в этом году рекорды минимальной температуры были обновлены, как в юго-западных областях, так и в Приднестровье.



До отрицательных значений понизилась температура в городе Львов (-0.3), что стало суточным рекордом. Городами-рекордсменами стали Ивано-Франковск, Ужгород и Запорожье. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



