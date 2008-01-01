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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:22 Воскресенье, 24 мая

  Предстоящим днём погода в Московском регионе по-прежнему в большей степени подвержена влиянию циклонического вихря, приземный центр которого сегодня будет над Самарой, поэтому разительных перемен в погоде ждать не приходится: по-прежнему много облаков и дождь.

По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 24 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ниже климатических значений на 7-8 градусов, в столице максимум составит всего 10..12, по области 10..15 градусов. Ветер северный 3-8 м/с.

В целом, по-прежнему сохранятся условия термического дискомфорта, влажность высокая, начнет расти атмосферное давление, кислородный режим благоприятный. Для людей страдающих хроническими заболеваниями и осложненные повышенной метеочувствительностью такие внешние условия остаются возможной причиной недомогания и ухудшения самочувствия. Серьезные осложнения и симптомы недомогания могут развиваться при заболеваниях дыхательных путей, высок риск роста острых простудных и респираторных состояний. Неустойчивое атмосферное давление, недостаток солнечного света может оказывать негативное влияние и вызывать развитие различных симптомов недомогания у лиц с психологической неустойчивостью и сердечно- сосудистыми заболеваниями, что сопровождается неустойчивыми сосудистыми реакциями, мигренью, болевыми ощущениями в области сердца, депрессивными реакциями и др. Помочь организму легче переносить внешние раздражители помогут седативные средства, лучше растительного происхождения, контроль артериального давления, не допускать резких его скачков, во время принимать лекарство назначенное врачом. / meteonovosti.ru /
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