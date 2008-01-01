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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:12 Воскресенье, 24 мая

  Май текущего года в Москве стремится войти в историю наблюдений над погодой холодным. Тепло в столицу, по предварительным прогнозам, вернется лишь в последние майские дни. А пока москвичи обречены мерзнуть. Сегодня среднесуточная температура, как и в предыдущие дни, будет значительно ниже нормы. И все же, несмотря на такие большие величины отрицательной аномалии, рекорд холода останется в прошлых годах. Самая холодная ночь на 24 мая отмечалась в далеком 1899 году, когда под утро температура в Москве показала -1.6 градуса, что стало суточным рекордом. Самым жарким этот день отмечался в 2005 году, максимальная температура преодолела тридцатиградусную отметку, остановившись у значения в +31 градус.

Сильными дождями отметился этот день в 1950 году. На московскую землю вылилось 26.2 мм небесной влаги, то есть половина месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, этот день соответствовал сезону: температура ночью была около 9 градусов, днем 19 градусов, дождей не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+8
Пн.
25 мая
+16
Вт.
26 мая
+18
Ср.
27 мая
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Навабшах		 -4
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Палм-Спрингс

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